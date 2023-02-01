Закупки Минобороны: два топ-чиновника получили подозрения - источники
Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-начальнику директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
Источник: источники УП в правоохранительных органах? глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, пресс-служба СБУ
Детали: По данным источников УП, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.
Как уточнили в пресс-службе СБУ, чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов на более 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.
Богдану Хмельницкому зачитывают подозрение
Подозрение Шаповалову объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.
Подозрение Терещенко, который сейчас является заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО, объявлено по факту завладения им путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1 340 000 долларов.
УП отправила запросы относительно подтверждения информации в пресс-службу ОГП, там пока не ответили.
Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что сегодня были вручены подозрения высокопоставленным чиновникам министерства обороны. "Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках", - пообещал он.
Узнать больше: Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны
Предыстория:
- ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- По данным "Украинской правды", министр обороны Алексей Резников останется в должности, несмотря на громкие скандалы с закупками в Минобороны.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.