Закупки Минобороны: два топ-чиновника получили подозрения - источники

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-начальнику директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Источник: источники УП в правоохранительных органах? глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, пресс-служба СБУ

Детали: По данным источников УП, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

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Как уточнили в пресс-службе СБУ, чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов на более 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

Богдану Хмельницкому зачитывают подозрение

Подозрение Шаповалову объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

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Подозрение Терещенко, который сейчас является заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО, объявлено по факту завладения им путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1 340 000 долларов.

УП отправила запросы относительно подтверждения информации в пресс-службу ОГП, там пока не ответили.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что сегодня были вручены подозрения высокопоставленным чиновникам министерства обороны. "Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках", - пообещал он.

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