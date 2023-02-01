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Закупки Минобороны: два топ-чиновника получили подозрения - источники

Станислав ПогориловСреда, 1 февраля 2023, 10:38
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Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-начальнику директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Источник: источники УП в правоохранительных органах? глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, пресс-служба СБУ

Детали: По данным источников УП, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт. 

Как уточнили в пресс-службе СБУ, чиновник закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов на более 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

 

Богдану Хмельницкому зачитывают подозрение

Подозрение Шаповалову объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

Подозрение Терещенко, который сейчас является заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО, объявлено по факту завладения им путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1 340 000 долларов.

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УП отправила запросы относительно подтверждения информации в пресс-службу ОГП, там пока не ответили.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что сегодня были вручены подозрения высокопоставленным чиновникам министерства обороны. "Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках", - пообещал он.

Узнать больше: Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны

Предыстория: 

Темы: МинобороныОфис генпрокурора
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