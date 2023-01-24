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Заместитель министра обороны подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 08:58
Заместитель министра обороны подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов
Вячеслав Шаповалов. Фото mil.gov.ua

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для питания украинских военных.

Источник: Минобороны

Дословно Минобороны: "Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

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Министр обороны поддержал просьбу Шаповалова о его увольнении с должности заместителя". 

Детали: Сообщается, что министр обороны Алексей Резников уже обратился с соответствующим представлением в Кабмин.

В Минобороны отметили, что Шаповалов работал "с максимальной ответственностью" и "несмотря на яростное сопротивление", смог "не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы", но и "реализовать ряд реформ".

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Среди которых, в частности ведомство называет демонополизациюуслуги питания ВСУ, уничтожение монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, создание "запаса прочности" из четверти миллиона бронежилетов и более 150 тысяч шлемов, а также формы и других предметов вещевого обеспечения солдат.

Предыстория: 

Темы: Минобороныгосзакупкискандалувольнение
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