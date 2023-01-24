Заместитель министра обороны подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов
Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для питания украинских военных.
Источник: Минобороны
Дословно Минобороны: "Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.
Министр обороны поддержал просьбу Шаповалова о его увольнении с должности заместителя".
Детали: Сообщается, что министр обороны Алексей Резников уже обратился с соответствующим представлением в Кабмин.
В Минобороны отметили, что Шаповалов работал "с максимальной ответственностью" и "несмотря на яростное сопротивление", смог "не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы", но и "реализовать ряд реформ".
Среди которых, в частности ведомство называет демонополизациюуслуги питания ВСУ, уничтожение монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, создание "запаса прочности" из четверти миллиона бронежилетов и более 150 тысяч шлемов, а также формы и других предметов вещевого обеспечения солдат.
Предыстория:
- Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- В середине января Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- В Верховной Раде заявили, что собираются написать закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения.
- Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных в рамках уголовного производства, начатого еще до огласки в СМИ.