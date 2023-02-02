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Генштаб: Россияне собираются минировать мосты и дамбы у Тавильжанки на Харьковщине

Елена РощинаЧетверг, 2 февраля 2023, 18:44
Генштаб: Россияне собираются минировать мосты и дамбы у Тавильжанки на Харьковщине
Тавильжанка на карте Google Maps

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в районе Тавильжанки в Харьковской области российские захватчики планируют разрушать дороги, мосты и дамбы.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 2 февраля

Дословно: "В районе Тавильжанки Купянского района Харьковской области противник готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов".

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Другие детали: Кроме того, по данным Генштаба, на временно занятых территориях Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации.

В частности, в городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями с последующим призывом на военную службу в ряды оккупационной армии.

Темы: войнаГенштабХарьковская областьДонецкая область
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