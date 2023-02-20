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Ждут важного гостя в Киеве – МИД анонсировал сюрприз

Ирина БалачукПонедельник, 20 февраля 2023, 10:33
Андрей Мельник. Фото с сайта МИД

Министерство иностранных дел сообщило, что в Киеве ожидается визит кого-то из "главных" западных партнеров Украины. 20 февраля в столице перекрыты ряд улиц, в частности, возле железнодорожного вокзала и посольства США, однако, кого именно ждут, в МИД пока не говорят.

Источник: заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Мельника: "Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать вперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, что все удастся. Ведь для нас важно, что накануне первой годовщины агрессии, полномасштабной агрессии, мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и так же присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве".

Детали: Он отказался рассказать, кого именно ждут в столице, попросив "подождать, потому что осталось совсем недолго".

Утром 20 февраля в Киеве были перекрыты улицы в центре города, вблизи посольства США, а также дороги от посольства в сторону центрального железнодорожного вокзала.  

"Новости Донбасса" со ссылкой на очевидцев сообщали, что в Киеве был перекрыт проспект Берестейский (ранее Победы – ред.) и бульвар Леси Украинки. Очевидцы выложили видео, на котором видно, как по этому маршруту проехал кортеж, основу которого составляли американские внедорожники.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в течение 20-22 февраля посетит с визитом соседнюю Польшу.

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Также были слухи, что во время этой поездки Джо Байден может встретиться в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце января координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби заявлял, что президент США не отказался от идеи посетить Украину, но пока таких планов нет. Тогда же СМИ писали, что Байден рассматривает визит в Европу, чтобы поддержать Украину в годовщину вторжения.

Также сообщалось, что 21 февраля в Украину приедет премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В рамках визита запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

20 февраля Украина отмечает День памяти Героев Небесной Сотни – печальную годовщину расстрелов мирных протестующих режимом беглого президента Виктора Януковича зимой 2014 года. Силовое противостояние между силовиками и безоружными протестующими продолжалось с 18 по 21 февраля 2014 года. Но 20 февраля погибло больше всего активистов Майдана – 47 человек.

Предыстория:

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поехал на анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС. Известие об изменении планов Кулебы совпало с масштабным ограничением движения в Киеве, что вызвало слухи о возможном визите в Киев кого-то из западных топ-чиновников.

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Темы: МИДКиевпомощь Украинедипломатические отношения
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