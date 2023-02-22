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ISW объяснил, почему Путин сказал в послании так мало конкретики о войне в Украине

Среда, 22 февраля 2023, 05:45
Владимир Путин. СКРИН ИЗ ПОСЛАНИЯ 21 ФЕВРАЛЯ

В послании президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля не было сформулировано конкретных целей или намерений относительно войны в Украине, зато Путин усилил несколько давних риторических линий в попытке выиграть больше пространства и времени для затяжной войны, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что Путин заявил, что Россия начала "специальную военную операцию" в Украине год назад, чтобы защитить людей на "исторических землях России", обеспечить внутреннюю безопасность РФ, устранить угрозу со стороны украинского "неонацистского режима", который, по его словам, существует с 2014 года, и защитить население Донбасса.

Путин, подчеркнули аналитики, обвинил коллективный Запад в вооружении Украины и размещении баз и биолабораторий вблизи российских границ, тем самым якобы развязав войну против РФ.

Кроме того, отметили в ISW, Путин ошибочно сравнил ВСУ с различными нацистскими дивизиями и поблагодарил российскую армию за борьбу с "нацистской угрозой", а значительная часть его речи была посвящена якобы устойчивости российской экономической, социальной и культурной сфер.

"Речь Путина, в частности, возобновила несколько давних российских информационных операций по оправданию войны и не представила никаких изменений в российском риторическом позиционировании относительно войны. Он мог бы использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения, например, объявить очередную официальную волну частичной мобилизации, переопределить "специальную военную операцию" как официальную войну или принять дополнительные меры для мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным способом.

Зато Путин сказал очень мало по существу, вероятно, для того, чтобы создать информационные предпосылки для затяжной войны в Украине, не артикулируя конкретные временные цели и представляя войну как экзистенциальную для российского населения", – отметили аналитики ISW.

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Что этому предшествовало:

  • Владимир Путин почти 2 часа читал свое послание Федеральному собранию, но за это время он не объявил ни о "победах" РФ на фронте, ни о новой волне мобилизации.
  • Российский диктатор заявил, что цель западных санкций – заставить россиян страдать, а дестабилизация российского общества "не удалась".

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Темы: ПутинвойнаРосcия
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