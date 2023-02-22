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Медведев: Россия исчезнет, если проиграет войну

Ирина БалачукСреда, 22 февраля 2023, 08:37
Медведев: Россия исчезнет, если проиграет войну
Дмитрий Медведев. Фото scrf.gov.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, если Путин проиграет в войне против Украины, то Россию разорвут на части, и она перестанет существовать.

Источник: Медведев в ответ на заявление президента США Джо Байдена в Telegram

Прямая речь Медведева: "Если Россия остановит СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.), не добившись победы, – России не будет, её порвут на части".

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Детали: Вместе с тем зампред Совбеза уверяет, что война в Украине якобы закончится "если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму".

Медведев также назвал обращение Байдена к россиянам о том, что США не собирались и не собираются нападать на Россию, "нечестным и нелепым".

При этом российский чиновник традиционно пытался как-то оскорбить Байдена, употребляя по отношению к нему фразы "старческий маразм", "странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши".

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Медведев продолжает повторять нарративы, что США – это "враждебное государство, которое источает ненависть" к России.

Зампред Совбеза РФ также взялся как-то проанализировать почти 2-часовое послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Он остановился на приостановке российского участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Медведев в который раз заявил, что "если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта" и снова начал угрожать, что в таком случае Россия "вправе защищаться любым оружием, включая ядерное".  

Темы: РосcиявойнаСШАядерное оружие
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