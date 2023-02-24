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Евросоюз все же одобрил десятый пакет санкций против России

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 23:31
Флаг ЕС, фото Getty Images

Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу согласовали десятый пакет санкций против России - это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС, передает "Европейская правда".

Санкции предусматривают, среди прочего, жесткие ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.

"Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым целым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнули в шведском председательстве в ЕС.

Известно, что одобрение санкционного пакета постоянно откладывалось из-за позиции Польши, которая требовала усиления санкций в отношении торговли каучуком с Россией. Теперь санкционный пакет должен быть одобрен письменной процедурой Советом ЕС, и он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

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Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

По данным СМИ, в новом пакете санкций ЕС предусмотрены ограничения в отношении более 60 российских чиновников и политиков, некоторые из которых считаются причастными к кампании по принудительному вывозу украинских детей в Россию.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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