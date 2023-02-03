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Запрет на выезд из Украины госслужащим: на границе уже завернули двух мужчин

Валентина РоманенкоПятница, 3 февраля 2023, 09:23
Запрет на выезд из Украины госслужащим: на границе уже завернули двух мужчин
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина - Укринформ".

С момента вступления в силу нормы о запрете на выезд госчиновникам, кроме как в командировку, из Украины не выпустили 2 человек, которые подпадали под эти ограничения.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "По моей информации, с момента вступления в действие новых норм, 2 должностных лица не были пропущены на выезд из Украины, поскольку не подпадали под условия пересечения границы".

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Детали: Демченко уточнил, что это были мужчины.

Спикер правоохранительного ведомства также отметил, что ГПСУ еще продолжает ожидать списки чиновников от всех государственных органов и структур.

Напомним: Пограничники объяснили, что норма о запрете на выезд госслужащим уже действует. Ответственность за ее соблюдение возлагается прежде всего на самих чиновников (мужчин и женщин -ред.) и их руководителей.

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Предыстория:

  • 27 января Кабинет министров принял постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.
  • Министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить в администрацию ГПСУ список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в этот список.
  • Выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.
  • Предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд: родителям-одиночкам для посещения детей за рубежом; для лечения за рубежом; на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.
  • Запрет на выезд госслужащим кроме как в командировку касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.

Темы: Пограничная службаграницавойна
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