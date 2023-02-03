Запрет на выезд из Украины госслужащим: на границе уже завернули двух мужчин

С момента вступления в силу нормы о запрете на выезд госчиновникам, кроме как в командировку, из Украины не выпустили 2 человек, которые подпадали под эти ограничения.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "По моей информации, с момента вступления в действие новых норм, 2 должностных лица не были пропущены на выезд из Украины, поскольку не подпадали под условия пересечения границы".

Детали: Демченко уточнил, что это были мужчины.

Спикер правоохранительного ведомства также отметил, что ГПСУ еще продолжает ожидать списки чиновников от всех государственных органов и структур.

Напомним: Пограничники объяснили, что норма о запрете на выезд госслужащим уже действует. Ответственность за ее соблюдение возлагается прежде всего на самих чиновников (мужчин и женщин -ред.) и их руководителей.

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