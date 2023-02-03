Украинцы требуют вернуть электронное декларирование: петиция собрала 25 тысяч голосов

Петиция о возобновлении декларирования состояния чиновников и депутатов набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей.

Источник: сайт петиций к президенту

Детали: По состоянию на утро 3 февраля призыв к Зеленскому собрал 26 020 голосов.

Прямая речь автора петиции Алексея Гриценко: "Пока украинские воины отдают жизнь за родину, среди чиновников остаются те, кто позволяет себе заниматься коррупцией. Во время войны государство должно быстро обнаруживать и наказывать таких лиц.

Важная предпосылка для обнаружения коррупционеров – восстановление электронного декларирования публичных служащих".

Предыстория:

Обязательное представление деклараций о доходах было отменено в начале 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России.

1 февраля Государственное бюро расследований провело обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий. В Бюро отметили, что уровень жизни чиновницы не соответствует уровню ее официальных доходов: Датий имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов, дом под Киевом стоимостью примерно 200 тысяч долларов, две машины стоимостью примерно 150 тысяч долларов и пр.

В конце января стало известно, что заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью миллионы гривен, оформив его на другое лицо.