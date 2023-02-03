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Украинцы требуют вернуть электронное декларирование: петиция собрала 25 тысяч голосов

Ирина БалачукПятница, 3 февраля 2023, 12:25
Украинцы требуют вернуть электронное декларирование: петиция собрала 25 тысяч голосов
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Петиция о возобновлении декларирования состояния чиновников и депутатов набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей.

Источник: сайт петиций к президенту

Детали: По состоянию на утро 3 февраля призыв к Зеленскому собрал 26 020 голосов.

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Прямая речь автора петиции Алексея Гриценко: "Пока украинские воины отдают жизнь за родину, среди чиновников остаются те, кто позволяет себе заниматься коррупцией. Во время войны государство должно быстро обнаруживать и наказывать таких лиц. 

Важная предпосылка для обнаружения коррупционеров – восстановление электронного декларирования публичных служащих".

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Темы: петициядекларации
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