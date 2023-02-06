Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет - Арахамия

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе не будет кадровых изменений в сфере обороны, зато ожидаются назначения руководителей МВД и СБУ.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь Арахамии: "Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся".

Детали: По его словам, в то же время, ожидаются назначения министра внутренних дел и главы Службы безопасности Украины.

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Что предшествовало:

Ранее источники УП сообщили, что на неделе министр обороны Алексей Резников может покинуть свой пост, его место, скорее всего, займет действующий глава ГУР Кирилл Буданов.

5 февраля в "Слуге народа" сообщили, что фракция проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. По данным источников УП, Резникова рассматривают на позицию министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Сам Резников заявил, что ни президент, ни премьер-министр не предлагали ему возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, однако он отказался бы, если бы такое предложение поступило.