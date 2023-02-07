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Особняк для Халимона: САП расследует дело в отношении нардепа-"слуги"

Валентина РоманенкоВторник, 7 февраля 2023, 13:58
ПАВЕЛ ХАЛИМОН. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет расследовать возможное незаконное обогащение народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона.

Источник: пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии УП

Детали: По словам спикера антикоррупционной прокуратуры, Офис генпрокурора согласовал обращение САП и данные в ЕРДР были внесены в конце января 2023 года.

Детальнее читайте: Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел особняк в центре Киева

Предыстория:

Расследование "Украинской правды" показало, что заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью в миллионы гривен, оформив его на другое лицо.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Павел Халимон будет уволен с должности заместителя руководителя фракции. Кроме этого позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что приняла отставку народного депутата Павла Халимона с должности председателя Черниговской областной организации партии.

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Темы: Слуга народанедвижимостьАнтикоррупционная прокуратура
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