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Германия обещает, что ее первые Leopard 2 будут в Украине в конце марта

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 21:11

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев во вторник назвал срок передачи Украине немецких боевых танков Leopard 2A6.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написало в Twitter министерство обороны Германии.

"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украины: министр обороны Писториус встретился сегодня в Украине, в частности с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Алексеем Резниковым. Основные боевые танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2.

Кроме того, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1 из промышленных запасов.

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Министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с немецким коллегой в Киеве сообщил, что Украина должна получить 80 Leopard 1 до конца года, а первые два десятка должны поступить "до лета".

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Темы: танкиГерманияУкраина
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