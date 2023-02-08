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Украине нужнее БМП, чем танки – западный аналитик

Ирина БалачукСреда, 8 февраля 2023, 10:28
Майкл Кофман. Фото из Facebook

Среди всех видов бронетехники меньше всего Украине нужны как раз танки, которые привлекли к себе столько медийного внимания за последние недели, считает ведущий западный аналитик, директор по российским исследованиям Центра военно-морского анализа в Арлингтоне (штат Вирджиния) Майкл Кофман.

Источник: русская служба BBC News со ссылкой подкаст Кофмана War on the Rocks

Детали: По мнению эксперта, Украине гораздо больше, чем танки, и в больших количествах нужны боевые машины пехоты. И то что ей обещали сотни так называемых "убийц танков" БМП Bradley – это более значимо, чем "Леопарды".

По словам Кофмана, БМП важны как для отражения предстоящего российского наступления, так и для контрнаступления Украины позже – вероятно, в конце весны-начале лета.

Аналитик подчеркнул, что при любых наступательных операциях, даже самых успешных, "Украина может ожидать, что потеряет сотни машин", но, по его мнению, новые поставки восполнят эти потери.

Кофман также отметил, что России не повезло, что зима и в Украине, и в других странах Европы оказалась теплее, чем обычно. Это привело к тому, что потребности в электроэнергии в Украине оказались ниже, так же как и расход газа в европейских странах.

Тем временем, предполагает эксперт, количество ракет, которые Россия выпускает по Украине во время обстрелов "начинает снижаться до того количества ракет, которое они могут произвести за месяц".  

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Темы: помощь Украинеоружиетанки
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