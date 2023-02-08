Україні потрібніші БМП, ніж танки – західний аналітик

Серед усіх видів бронетехніки найменше Україні потрібні саме танки, які привернули до себе стільки медійної уваги протягом останніх тижнів, вважає провідний західний аналітик, директор із російських досліджень Центру військово-морського аналізу в Арлінгтоні (штат Вірджинія) Майкл Кофман.

Джерело: російська служба BBC News з посиланням на подкаст Кофмана War on the Rocks

Деталі: На думку експерта, Україні набагато більше, ніж танки, і у великих кількостях потрібні бойові машини піхоти. І те, що їй обіцяли сотні так званих "убивць танків" БМП Bradley – це важливіше, ніж "Леопарди".

За словами Кофмана, БМП необхідні як для відбиття майбутнього російського наступу, так і для контрнаступу України пізніше – ймовірно, наприкінці весни-початку літа.

Аналітик наголосив, що під час будь-яких наступальних операцій, навіть найуспішніших, "Україна може очікувати, що втратить сотні машин", але, на його думку, нові поставки перекриють ці втрати.

Кофман також зазначив, що Росії не пощастило, що зима і в Україні, і в інших країнах Європи виявилася теплішою, ніж зазвичай. Це призвело до того, що потреби в електроенергії в Україні виявилися нижчими, так само як і витрати газу в європейських країнах.

Тим часом, припускає експерт, кількість ракет, які Росія випускає по Україні під час обстрілів, "починає знижуватися до тієї кількості ракет, яку вони можуть випустити за місяць".

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