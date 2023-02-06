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Вербовщики "Вагнера" начали по второму кругу приезжать в российские колонии

Ирина БалачукПонедельник, 6 февраля 2023, 13:16
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Вербовщики ЧВК "Вагнер" начали по второму разу приезжать в российские колонии, откуда уже забирали заключенных на войну в Украину.

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: По словам осужденных, с которыми общались журналисты, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: заключенных больше не выстраивают на плацу, а создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не прилетает на вертолете.

Также заключенные рассказали, что во время зимней вербовки на войну соглашаются ехать вдвое-втрое меньше людей, чем это было осенью и весной. А вербовщикам ставят вопрос, сколько процентов из тех, кто ранее согласился воевать, вернулись живыми.

Также издание отмечает, что заключенные перестали верить обещаниям вагнеровцев из-за новостей в медиа и телефонных разговоров с завербованными, которые рассказывали, что в частности под Бахмутом в живых осталось 20% из тех, кто поехал на войну.  

Сколько именно заключенных воюют в "ЧВК Вагнера", неизвестно.

В ноябре 2022 года "Медиазона" сообщала, что что за сентябрь и октябрь 2022 года количество арестантов сократилось на 23 тысячи человек. После этого ФСИН два месяца не обновляла статистику, а в конце января выпустила новые данные, из которых следует, что число заключенных перестало сокращаться после рекордного падения осенью.

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Издание считает, что это может свидетельствовать о том, что темпы вербовки в ЧВК "Вагнер" снизились.

Что было раньше: Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.

Для справки: ЧВК "Вагнер" появилась в 2013-14 годах. Наемники группы Вагнера были активно задействованы в ряде стран, где Россия имеет важные интересы – Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Сообщалось, что "вагнеровцы" совершали военные преступления, преступления против человечности и отличались особой жестокостью.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК вербуют заключенных из российских тюрем, а также украинцев, которые сидели в тюрьмах на временно оккупированных территориях. Часто вербовкой занимается сам Пригожин, который только в сентябре 2022 года признал, что он стоит за этой ЧВК.

Кувалда – является своеобразным символом "вагнеровцев". Убийства с помощью кувалды наемники Пригожина использовали еще со времен войны в Сирии. В сети можно найти свидетельства, как в 2017 году в Сирии "вагнеровцы" забили до смерти человека, четвертовали тело и сожгли.

В ноябре 2022 года в российских Telegram-каналах опубликовали видео казни бывшего заключенного Рязанской ИК-3 и члена ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который после отправки на войну в Украину сдался в плен ВСУ – мужчине разбили голову кувалдой.

Позже "Вагнер" решил передать "окровавленную" кувалду в футляре для скрипки в Европарламент. Так Пригожин отреагировал на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

В январе США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

Читайте также: "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"

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Темы: ВагнервойнатюрьмаРосcия
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