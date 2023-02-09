Украинские бойцы попали в три беспилотника, ПВО и склад боеприпасов россиян – Генштаб

9 февраля, в 351 день полномасштабной войны, защитники Украины сбили два БпЛА типа "Орлан-10" и один беспилотник типа "Орион", а также уничтожили два пункта управления и два района сосредоточения врагов, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны РФ.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга 9 февраля

Дословно Генштаб: "Авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили 3 БпЛА противника: 2 – типа "Орлан-10" и 1 – "Орион"

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника".

Детали: Со своей стороны, армия РФ, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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По данным Генштаба ВСУ, в течение суток противник нанес 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговская область; Середина Буда, Бруски, Атинское, Степок Сумской области, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица, Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы населенных пунктов Купянск, Песчаное, Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Северное, Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Чаривне Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, в частности: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Береговое и Херсон.

Дословно Генштаб: "Противник продолжает нести потери. Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянный трупный запах в юго-восточном районе города, особенно ночью".