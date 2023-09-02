Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Суббота, 2 сентября 2023, 20:54
В результате обстрела россиянами Угледара в Донецкой области 2 сентября погибли два человека и еще двое получили ранения.
Источник: прокуратура Донецкой области
Детали: По данным правоохранителей, удар по Угледару в субботу вероятно был авиационным.
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В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.
Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела их доставили в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.
Взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.
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