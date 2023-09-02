Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены

Валентина РоманенкоСуббота, 2 сентября 2023, 20:54

В результате обстрела россиянами Угледара в Донецкой области 2 сентября погибли два человека и еще двое получили ранения.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: По данным правоохранителей, удар по Угледару в субботу вероятно был авиационным.

Реклама:

В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

 

Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела их доставили в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Донецкая область
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: