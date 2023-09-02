Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения

В результате обстрела Никопольского района в субботу пострадали 4 человека, есть разрушения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрелов Никопольщины 2 сентября, фото: Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "С утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.

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Пострадали четыре человека. Мужчины 40, 52 и 63 лет. И 60-летняя женщина.

Повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Изуродованы 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач. А еще - трактор и 4 легковых авто".