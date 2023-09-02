Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 19:51
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
последствия обстрелов Никопольщины 2 сентября, фото: Сергей Лысак в Telegram

В результате обстрела Никопольского района в субботу пострадали 4 человека, есть разрушения.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрелов Никопольщины 2 сентября, фото: Сергей Лысак в Telegram
последствия обстрелов Никопольщины 2 сентября, фото: Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "С утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.

Реклама:

Пострадали четыре человека. Мужчины 40, 52 и 63 лет. И 60-летняя женщина.

 

Повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Изуродованы 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач. А еще - трактор и 4 легковых авто".

Темы: НикопольДнепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Представил министра Умерова, сильный и системный человек

В ВСУ объяснили, как женщинам-медикам стать на воинский учет

видеоВ Олешках подорвали авто с двумя работниками ФСБ, которые пытали украинцев

Минздрав совместно с правоохранителями проверят выданные после начала войны решения ВВК – Ляшко

Илон Маск сорвал украинскую атаку на Севастополь в 2022 году, отключив Starlink – CNN

фото, видеоБлинкен встретился с украинскими пограничниками и сел за руль броневика

Все новости...
Никополь
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
Последние новости
00:28
Несколько групп "Шахедов" приближаются к Украине: тревога в двух областях
00:17
В Пентагоне назвали действия украинцев на поле боя "чрезвычайно эффективными"
00:03
Турция призвала ЕС восстановить перспективы ее членства в ЕС
23:51
В Пентагоне ждут разговора и встречи Остина и Умерова
23:45
ФГИ продал неработающий известняковый карьер в Винницкой области: ставка выросла в пять раз
23:39
Еще $600 млн: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
23:37
Китай ужесточил ограничения на использование iPhone госслужащими - Reuters
23:33
Дело о покушении на 10-летнего украинца в Германии могут закрыть из-за новых деталей
23:26
Год с первой конфискации активов подсанкционного россиянина: в Минюсте отчитались о работе
23:13
Залужный поговорил с начальником Объединенного штаба французской армии 
Все новости...
Реклама: