Украинские военные прибыли в Бельгию – будут осваивать подводные беспилотники

Группа украинских военнослужащих прибыла в Бельгию в рамках тренировочной миссии ЕС EUMAM для освоения подводных беспилотников.

Об этом в Twitter сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы приветствуем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM. Они пройдут обучение на подводных системах, которые Бельгия передала Украине. Я выразила им свою глубокую поддержку и отметила мужество, которое они демонстрируют уже почти год", - отметила она.

Today we are welcoming 🇺🇦 soldiers in Belgium as part of the #EUMAM mission. They will undergo training on the underwater systems delivered by Belgium to Ukraine. I’ve expressed them my profound support and saluted the courage shown for almost a year now. pic.twitter.com/owZyKE51Jm