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Украинские военные прибыли в Бельгию – будут осваивать подводные беспилотники

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 20:39
Украинские военные прибыли в Бельгию – будут осваивать подводные беспилотники
Украинские военные в Бельгии, фото из Twitter Ludivine Dedonder

Группа украинских военнослужащих прибыла в Бельгию в рамках тренировочной миссии ЕС EUMAM для освоения подводных беспилотников.

Об этом в Twitter сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы приветствуем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM. Они пройдут обучение на подводных системах, которые Бельгия передала Украине. Я выразила им свою глубокую поддержку и отметила мужество, которое они демонстрируют уже почти год", - отметила она.

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В ноябре глава Минобороны Бельгии объявила, что ее страна направит в Украину самое современное оборудование, в частности подводные беспилотники.

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Кроме того, в конце января правительство Бельгии утвердило крупнейший пакет военной помощи для Украины на сумму 92 миллиона евро. Этот транш военной помощи доводит общий объем военной помощи Бельгии до 186 миллионов евро, а также 44 миллиона были выделены на топливо.

Миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) была официально создана 17 октября и начала свою работу в середине ноября прошлого года. Миссия имеет задачу подготовить до 30 тысяч украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС.

Темы: Бельгиябеспилотникипомощь Украиневойна
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