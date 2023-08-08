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Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков "Leopard 1" для Украины – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 16:50
Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины – СМИ
Танки Leopard-1 в Бельгии, фото Getty Images

Утром 7 августа первые танки "Leopard 1" были отправлены с бельгийской территории на украинскую, покупателем танков для Украины выступила неназванная страна.

Источник: бельгийское издание "Business AM" со ссылкой на источники, которые цитирует "Европейская правда"

Детали: 50 танков были полностью сняты с вооружения бельгийской армии несколько лет назад. Под давлением необходимости дополнительной экономии армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкими бронированными машинами на шинах.

Однако танки так и не попали в список техники, которую Бельгия поставляет Украине.

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По словам министра обороны Людивин Дедондер, они слишком дорогие, чтобы их можно было ввести в эксплуатацию. В начале этого года она заявила: "Была проведена работа, чтобы их снова залатать, но компания сейчас просит до 500 тысяч евро за машину. Я понимаю, что работа не бесплатная, но маржа завышена".

Бельгия продала танки компании OIP Systems всего за 15 тысяч евро за штуку, то есть по цене старого железа. В армии не хватало ангаров, чтобы разместить списанную технику, поэтому они продали ее по демпинговым ценам.

Однако другая страна решила приобрести "Leopard 1". 

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После тщательной реконструкции первые машины уже отправляются в Украину через Германию и Италию. По дороге их оснастят новыми системами вооружения.

Неизвестно, какая именно страна приобрела эти машины. Пока только Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности "Leopard 1".

"Business AM" отмечает, что на хранении у OIP останется большое количество техники, включая зенитные танки "Gepard". Они особенно востребованы в Украине, где оказались пригодными для сбивания российских беспилотников. 

Около 40 "Gepard" все еще стоят на складах OIP, но, по словам источника в Министерстве обороны, они слишком старые, чтобы привести их в действие. Однако другое посвященное лицо указывает на то, что их можно запустить, но не за ту цену, которую Бельгия готова заплатить. Эта цена будет достигать 2 миллионов евро за каждый.

Этому предшестовало: Германия в конце июля отчиталась о новой доставленной в Украину партии военной помощи, среди которой – десять танков Leopard 1 A5.

Правительство Швейцарии в июне не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.

Темы: танкиоружиеБельгияпомощь Украине
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