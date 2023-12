Українські військові прибули до Бельгії – будуть опановувати підводні безпілотники

Група українських військовослужбовців прибула до Бельгії в межах тренувальної місії ЄС EUMAM для опанування підводних безпілотників.

Про це у Twitter повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони пройдуть навчання на підводних системах, які Бельгія передала Україні. Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітав мужність, яку вони демонструють вже майже рік", – зазначила вона.

Today we are welcoming 🇺🇦 soldiers in Belgium as part of the #EUMAM mission. They will undergo training on the underwater systems delivered by Belgium to Ukraine. I’ve expressed them my profound support and saluted the courage shown for almost a year now. pic.twitter.com/owZyKE51Jm