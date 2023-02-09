Українські військові прибули до Бельгії – будуть опановувати підводні безпілотники

Група українських військовослужбовців прибула до Бельгії в межах тренувальної місії ЄС EUMAM для опанування підводних безпілотників.

Про це у Twitter повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони пройдуть навчання на підводних системах, які Бельгія передала Україні. Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітав мужність, яку вони демонструють вже майже рік", – зазначила вона.

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Today we are welcoming 🇺🇦 soldiers in Belgium as part of the #EUMAM mission. They will undergo training on the underwater systems delivered by Belgium to Ukraine. I’ve expressed them my profound support and saluted the courage shown for almost a year now. pic.twitter.com/owZyKE51Jm — Ludivine Dedonder (@DedonderLudivin) February 9, 2023

У листопаді очільниця Міноборони Бельгії оголосила, що її країна направить в Україну найсучасніше обладнання, зокрема підводні безпілотники.

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Крім того, наприкінці січня уряд Бельгії затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на суму 92 мільйони євро. Цей транш військової допомоги доводить загальний обсяг військової допомоги Бельгії до 186 мільйонів євро, а також 44 мільйони були виділені на паливо.

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) була офіційно створена 17 жовтня і розпочала свою роботу в середині листопада минулого року. Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.