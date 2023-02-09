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"Азов" расширился до бригады в составе Нацгвардии

Алена МазуренкоЧетверг, 9 февраля 2023, 20:57
Азов расширился до бригады в составе Нацгвардии
фото: ТГ Азова

Отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов" расширился до бригады и призывает вступать в их ряды в рамках инициативы "Гвардия наступления".

Источник: "Азов" в Youtube, собеседники УП среди военных

Дословно: "Этому росту предшествовала почти девятилетняя боевая история "Азова".

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2023 год. Министерство внутренних дел Украины начало формирование новых штурмовых бригад "Гвардия наступления".

Бригада НГУ "Азов" становится одной из них. Время переходить в наступление".

Детали: Таким образом численность "азовцев" увеличится.

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За счет формирования новых или укрепления уже существующих подразделений, в частности, с бронированной техникой и тяжелым вооружением, "Азов" будет иметь больше боевых возможностей для эффективного выполнения задач.

Кроме того, полк формирует свою бригаду на основе многолетнего опыта и эффективных подходов подготовки и управления.

В 2014 году "Азов" на уровне батальона МВД участвовал в освобождении Мариуполя, боях за Иловайск.

Позже "Азов" увеличился до полка и переформатировался в отдельный отряд специального назначения в составе 12-й бригады НГУ.

В 2015 году - Широкинская операция, в 2019 году - оборона Светлодарской дуги, в 2022 году - бойцы "Азова" 86 дней обороняли Мариуполь, были заблокированы на "Азовстали", вели бои на южном направлении.

Напомним:

Темы: АзовНацгвардиявойнаГвардия наступления
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