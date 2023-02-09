"Азов" расширился до бригады в составе Нацгвардии
Отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов" расширился до бригады и призывает вступать в их ряды в рамках инициативы "Гвардия наступления".
Источник: "Азов" в Youtube, собеседники УП среди военных
Дословно: "Этому росту предшествовала почти девятилетняя боевая история "Азова".
2023 год. Министерство внутренних дел Украины начало формирование новых штурмовых бригад "Гвардия наступления".
Бригада НГУ "Азов" становится одной из них. Время переходить в наступление".
Детали: Таким образом численность "азовцев" увеличится.
За счет формирования новых или укрепления уже существующих подразделений, в частности, с бронированной техникой и тяжелым вооружением, "Азов" будет иметь больше боевых возможностей для эффективного выполнения задач.
Кроме того, полк формирует свою бригаду на основе многолетнего опыта и эффективных подходов подготовки и управления.
В 2014 году "Азов" на уровне батальона МВД участвовал в освобождении Мариуполя, боях за Иловайск.
Позже "Азов" увеличился до полка и переформатировался в отдельный отряд специального назначения в составе 12-й бригады НГУ.
В 2015 году - Широкинская операция, в 2019 году - оборона Светлодарской дуги, в 2022 году - бойцы "Азова" 86 дней обороняли Мариуполь, были заблокированы на "Азовстали", вели бои на южном направлении.
Напомним:
- Ранее Силы специальных операций полка "Азов" стали 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ и уже воюют на Бахмутском направлении.
- 2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
- В Нацполиции объяснили, что Украина готовится к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских оккупантов, поэтому Министерство внутренних дел формирует 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления", в которые приглашает добровольцев.