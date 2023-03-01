В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда, десятки погибших и травмированных

Из-за столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции погибли, по меньшей мере, 29 и получили травмы 85 человек.

Источник: The Associated Press

Детали: Несколько вагонов сошли с рельсов и, по меньшей мере, три загорелись после столкновения возле Темпе, небольшого городка, где проходят основные автомобильные и железнодорожные тоннели, примерно в 380 километрах (235 миль) к северу от Афин.

Руководство больницы в соседнем городе Лариса сообщило, что по меньшей мере 25 человек получили серьезные ранения.

"Процесс эвакуации продолжается и происходит в очень сложных условиях из-за серьезности столкновения двух поездов", - сказал Василис Вартакойяннис, представитель пожарной службы Греции.

Пассажиров, которые получили незначительные ранения или не пострадали, перевезли автобусом в Салоники, что в 130 километрах (80 миль) на север.

Железнодорожный оператор Hellenic Train сообщил, что на борту пассажирского поезда, следовавшего на север из Афин в Салоники, второй по величине город Греции, было около 350 пассажиров.