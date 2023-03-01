В ОП отрицают причастность Украины к беспилотникам в России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по территории России, так он отреагировал на обвинения россиян в том, что Украина атаковала беспилотниками регионы РФ.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Украина не наносит удары по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома".

Детали: По его словам, в России нарастают процессы паники и распада, "проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры".

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