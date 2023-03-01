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В ОП отрицают причастность Украины к беспилотникам в России

Станислав ПогориловСреда, 1 марта 2023, 11:10
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по территории России, так он отреагировал на обвинения россиян в том, что Украина атаковала беспилотниками регионы РФ.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Украина не наносит удары по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома".

Детали: По его словам, в России нарастают процессы паники и распада, "проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры".

Предыстория:

  • Ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников. 
  • В Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат, сообщил глава республики. Также сообщалось о масштабном пожаре в Темрюкском районе РФ, там горели плавни. 
  • Днем 28 февраля в российском Санкт-Петербурге закрывали 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково не принимал самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект".
  • Позже российское Минобороны сообщило, что в Санкт-Петербурге закрывали воздушное пространство, потому что проводили "тренировки по ПВО".

Темы: РосcияУкраинавойнабеспилотники
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