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На большей части Украины объявляли воздушную тревогу, на Полтавщине "бахало"

Елена РощинаСреда, 1 марта 2023, 19:16

В Киеве, северных, восточных, центральных и южных областях Украины в среду вечером была объявлена воздушная тревога, которая длилась полчаса.

Источник: карта воздушных тревог, глава Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин, "Суспільне"

Детали: Первой тревогу объявила Сумская область (18:57), вслед за ней Полтавская и Черниговская, затем Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области, Киев и Киевщина (19:04 и 19:05), Черкасская, Житомирская, Кировоградская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская (19:19) области.

Глава Полтавской ОГА (ОГА) Дмитрий Лунин сообщил: "Угроза ракетного удара! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!".

В Кременчугском районе Полтавской области раздались звуки взрывов, сообщили "Суспільному" местные жители.

В 19:21 начались отбои, в частности, для Киевской, Винницкой, Херсонской, Черниговской областей. В 19:30 отбой тревоги уже во всех областях, кроме Луганской, где она постоянно.

Темы: воздушная тревогавойна
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