Минобороны Беларуси показало видео с якобы А-50 после заявлений о его повреждении

Минобороны Беларуси опубликовало видео с якобы самолетом А-50 в Мачулищах, который ездит по взлетно-посадочной полосе, после заявлений о его повреждении белорусскими партизанами 26 февраля.

Источник: Минобороны Беларуси со ссылкой на эфир государственного телеканала "Беларусь-1", мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Детали: На видеозаписи с нескольких ракурсов показано, как самолет ездит по взлетно-посадочной полосе. Видео снято в темное время суток.

Минобороны лишь сообщило, что это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме в Мачулищах.

Міноборони Білорусі показало відео з нібито А-50 після заяв про його пошкодження білоруськими партизанами pic.twitter.com/OEBedyBDcB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2023

Дополнено: Мониторинговая группа Беларусі Гаюн заявило, что судя по погодным условиям видео действительно было снято 1 марта около 20:00 (по Минску), однако есть ряд моментов:

Видео с бортом снято в сумерках на 4-й день после инцидента в Мачулищах. На кадрах показано исключительно руление ДРЛО, что не является доказательством того, что у самолета не повреждена вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель" и даже того, что самолёт может летать.

На видео старательно показаны бортовые номера, хотя ранее, как утверждает мониторинговая группа, их всегда замазывали.

Все ракурсы съёмки только снизу и сбоку, что не позволяет рассмотреть его сверху в деталях, в частности крылья, которые, судя по спутниковым фото, могли быть повреждены.

Также мониторинговая группа сравнила кадры 1 марта с кадрами 29 января и пришла к выводу, что "тарелка" выглядит иначе. Сообщается, что предыдущие царапины не видны, зато видно большое чёрное пятно.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ