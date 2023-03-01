Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Беларуси показало видео с якобы А-50 после заявлений о его повреждении

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 марта 2023, 20:21
Фото: Скриншот из видео минобороны Беларуси

Минобороны Беларуси опубликовало видео с якобы самолетом А-50 в Мачулищах, который ездит по взлетно-посадочной полосе, после заявлений о его повреждении белорусскими партизанами 26 февраля.

Источник: Минобороны Беларуси со ссылкой на эфир государственного телеканала "Беларусь-1", мониторинговая группа Беларускі Гаюн 

Детали: На видеозаписи с нескольких ракурсов показано, как самолет ездит по взлетно-посадочной полосе. Видео снято в темное время суток.

Минобороны лишь сообщило, что это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме в Мачулищах.

Дополнено: Мониторинговая группа Беларусі Гаюн заявило, что судя по погодным условиям видео действительно было снято 1 марта около 20:00  (по Минску), однако есть ряд моментов:

  • Видео с бортом снято в сумерках на 4-й день после инцидента в Мачулищах. На кадрах показано исключительно руление ДРЛО, что не является доказательством того, что у самолета не повреждена вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель" и даже того, что самолёт может летать. 
  • На видео старательно показаны бортовые номера, хотя ранее, как утверждает мониторинговая группа, их всегда замазывали.
  • Все ракурсы съёмки только снизу и сбоку, что не позволяет рассмотреть его сверху в деталях, в частности крылья, которые, судя по спутниковым фото, могли быть повреждены.
  • Также мониторинговая группа сравнила  кадры 1 марта с кадрами 29 января и пришла к выводу, что "тарелка" выглядит иначе. Сообщается, что предыдущие царапины не видны, зато видно большое чёрное пятно. 

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
  • Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.

Темы: БеларусьавиаМинобороны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

видеоЛаврова засмеяли в Индии на речи об "украинской агрессии" и "независимости от Запада"

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

фото Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

фото, видеоЗеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Все новости...
Беларусь
Оппозиционный белорусский проект рассказал, чем атаковали российский А-50 в Мачулищах
В Беларуси задержали 200 сторонников "Редана" – МВД
Появились спутниковые снимки самолета в Мачулищах после вероятного удара беспилотника
Последние новости
23:57
ЕС раскритиковал планы Венгрии перенести посольство в Израиле в Иерусалим
23:46
Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7
23:34
фотоПосол Британии пришла на встречу к президенту Сербии с платком со словами гимна Украины
23:25
У Павелко отреагировали на форму партнера сборной Joma для "Зенита"
23:06
Байден и Шольц встретились в Белом доме и пообещали продолжать поддержку Украины
23:00
Глава МИД Сербии опроверг заявления Москвы о поставках боеприпасов Украине
22:52
Залог Коболеву за премию в "Нафтогазе", 5 лет тюрьмы за аренду в "Борисполе": итоги недели
22:45
Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов
22:36
Экономические новости 3 марта: активы Ротенберга хотят конфисковать, Камышин будет советником Зеленского
22:19
В Еврокомиссии рассказали о сложных дискуссиях вокруг формата спецтрибунала
Все новости...