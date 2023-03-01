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Минобороны Беларуси показало видео с якобы А-50 после заявлений о его повреждении

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 марта 2023, 19:21
Минобороны Беларуси показало видео с якобы А-50 после заявлений о его повреждении
Фото: Скриншот из видео минобороны Беларуси

Минобороны Беларуси опубликовало видео с якобы самолетом А-50 в Мачулищах, который ездит по взлетно-посадочной полосе, после заявлений о его повреждении белорусскими партизанами 26 февраля.

Источник: Минобороны Беларуси со ссылкой на эфир государственного телеканала "Беларусь-1", мониторинговая группа Беларускі Гаюн 

Детали: На видеозаписи с нескольких ракурсов показано, как самолет ездит по взлетно-посадочной полосе. Видео снято в темное время суток.

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Минобороны лишь сообщило, что это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме в Мачулищах.

Дополнено: Мониторинговая группа Беларусі Гаюн заявило, что судя по погодным условиям видео действительно было снято 1 марта около 20:00  (по Минску), однако есть ряд моментов:

ВИДЕО ДНЯ
  • Видео с бортом снято в сумерках на 4-й день после инцидента в Мачулищах. На кадрах показано исключительно руление ДРЛО, что не является доказательством того, что у самолета не повреждена вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель" и даже того, что самолёт может летать. 
  • На видео старательно показаны бортовые номера, хотя ранее, как утверждает мониторинговая группа, их всегда замазывали.
  • Все ракурсы съёмки только снизу и сбоку, что не позволяет рассмотреть его сверху в деталях, в частности крылья, которые, судя по спутниковым фото, могли быть повреждены.
  • Также мониторинговая группа сравнила  кадры 1 марта с кадрами 29 января и пришла к выводу, что "тарелка" выглядит иначе. Сообщается, что предыдущие царапины не видны, зато видно большое чёрное пятно. 

Что этому предшествовало: 

  • В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
  • Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.

Темы: БеларусьавиаМинобороны
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