"Бесславная история "Вагнера" близится к концу на бахмутских полях" – Череватый

Силы обороны Украины наблюдают за конфликтом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с военным руководством России и считают, что бесславная история этого формирования близится к концу, благодаря потерям ЧВК под Бахмутом.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы наблюдаем за радиоперехватами и за обращениями Пригожина в эфире. Что у него есть трения и конфликт с командованием "операцией"... с Герасимовым. Сам Пригожин, а также его террористы оскорбляли военное руководство страны-агрессора, в том числе Герасимова.

Естественно, что у них есть какие-то трения и нежелание помогать ему, и наоборот, у Пригожина есть желание сохранить свою военно-политическую субъектность, стать весомой фигурой, которая влияет на принятие процессов в РФ, однако (этому препятствуют -ред.) доблесть и мастерство ВСУ, которые фактически уничтожили группировку "Вагнера". Она существенно понесла потери и, можно сказать, большая часть ее погибла на бахмутских полях.

Понятно, что эти процессы ведут к тому, что их бесславная история в средней перспективе закончится".

Детали: Относительно в целом ситуации на востоке, Череватый отметил, что противник пытается и дальше проводить атакующие действия на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлении.

Бахмут - главное острие их удара. Только за эти сутки в районе Зализнянского-Орехово-Васильевки-Дубово-Васильевки, самого Бахмута, Ивановского враг пытался проводить штурмовые действия, совершил 188 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией.

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На этом направлении произошло 57 боестолкновений. Враг потерял 191 военнослужащего убитыми и 319 ранеными.

В районе самого Бахмута за прошедшие сутки было 20 обстрелов и 23 боестолкновения.

На Купянско-Лиманском направлении произошло 347 обстрелов, это направление, по словам Череватого, является рекордсменом по применению врагом артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

Там было 5 авиастолкновений, 35 оккупантов убиты, 55 ранены.

Также, по словам полковника, на этом направлении уже несколько недель наблюдается попытка использовать бронетехнику, которая ежесуточно уничтожается. За эти сутки подбиты два танка Т-72 и два БМП-2.