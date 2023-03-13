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В России предлагают поднять призывной возраст и три года призывать в армию больше людей

Елена РощинаПонедельник, 13 марта 2023, 14:40
В России предлагают поднять призывной возраст и три года призывать в армию больше людей
Армия РФ, фото ТАСС

В Госдуму РФ внесли проект о поэтапном повышении границ призывного возраста в России: по нижней планке – с 18 до 21 года, по верхней – с 27 до 30 лет. Переходной период предусматривает смешанный тип призыва на срочную службу в армию.

Источник: РИА Новости, Русская служба BBC

Детали: Сдвинуть рамки призывного возраста в России предложил министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Он сказал об этом на коллегии министерства, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

В Госдумы России инициативу внесли глава комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя Андрей Красов и Юрий Швыткин.

Госдуме предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года, а верхний предел – до 30 лет, то есть сместить на 3 года возраст призывников. 

Авторы пояснили, что нижняя планка повышается для "гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования". Поскольку это приведет к сокращению числа потенциальных призывников, то верхняя граница по возрасту повышается "в качестве компенсации".

Предусматривается переходный период до 2026 года. В 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30, а в 2026-м – от 21 до 30. 

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Ранее, анонсируя идею, Андрей Картаполов говорил, что повышение призывного возраста в России займет от 1 до 3 лет и начнется уже весной 2023 года

При этом законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.

Также отмечается, что при принятии закона уже выданные отсрочки будут действовать до истечения их срока или до исчезновения их оснований.

Справка: По закону солдатов-срочников не должны отправлять в зону боевых действий, но Россия с первых дней вторжения в Украину задействовала срочников в войне, которую в Кремле завуалированно называют "специальной военной операцией". 

В мае 2022 года Госдума приняла сразу в 3 чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в России и Владимир Путин быстро подписал закон о приеме в армию на контракт до 65 лет.

В сентябре 2022 года на фоне контрнаступления Украины Путин объявил "частичную мобилизацию" в РФ, из-за чего многие россияне покинули свою страну.

Темы: Росcия
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