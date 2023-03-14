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Оборона Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение – Залужный

Алена МазуренкоВторник, 14 марта 2023, 16:15
Оборона Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение – Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный считает, что оборона Бахмута сдерживает врага и является ключевой для устойчивости всего фронта.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте.

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Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта".

Детали: Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц, которые дают достойный отпор оккупантам.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский 14 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на Бахмутском направлении.
  • Все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты Бахмута.

Темы: БахмутЗалужныйвойнаВооруженные силы
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