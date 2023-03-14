Оборона Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение – Залужный
Вторник, 14 марта 2023, 16:15
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный считает, что оборона Бахмута сдерживает врага и является ключевой для устойчивости всего фронта.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь: "Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте.
Реклама:
Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта".
Детали: Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц, которые дают достойный отпор оккупантам.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский 14 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась оборона на Бахмутском направлении.
- Все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты Бахмута.