Оборона Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение – Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный считает, что оборона Бахмута сдерживает врага и является ключевой для устойчивости всего фронта.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Уважаю прочность, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте.

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Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта".

Детали: Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц, которые дают достойный отпор оккупантам.

Напомним:

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