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Зеленскому доложили: Удар по дому в Днепре нанесен российской ракетой Х-22

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 21:11
Зеленскому доложили: Удар по дому в Днепре нанесен российской ракетой Х-22
Владимир Зеленский и Денис Монастырский на совещании по Днепру, фото ОП

К трагедии в Днепре с 45 жертвами привела сверхзвуковая крылатая ракета типа Х-22, которая есть в распоряжении 52-й бомбардировочного полка дальней авиации РФ.

Источник: руководители силовых ведомств в докладах президенту Владимиру Зеленскому, Офис президента

Детали: После того, как в городе Днепр была завершена поисково-спасательная операция, президент Владимир Зеленский заслушал доклады о разрушенном российской ракетой 9-этажном доме.

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Главе государства доложили: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, генеральный прокурор Андрей Костин, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук. 

Монастырский сообщил, что по состоянию на 13:30 вторника закончен разбор завалов многоэтажки. Погибли 45 человек, среди которых шестеро детей. 79 человек, в том числе 16 детей, имеют травмы различной степени тяжести.

Всего в многоэтажке проживали порядка 1700 жителей. В доме повреждено порядка 230 квартир, полностью разрушено 72 помещения. 

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Прямая речь Костина: "В настоящее время обнаружены фрагменты ракеты, которые предварительно позволяют идентифицировать ее как сверхзвуковую крылатую ракету типа Х-22. Эта ракета есть только в одном подразделении Воздушно-космических сил РФ – это 52-й бомбардировочный полк дальней авиации".

Детали: Генпрокурор отметил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину руководство этого подразделения не менялось, что дает основания считать, что именно оно и давало приказ на поражение целей ракетой Х-22. 

"Готовится подозрение руководителю этого подразделения 52-го полка", – сообщил Костин. 

По информации Офиса генпрокурора, порядка 100 человек погибли в результате применения ракет этого типа в разных уголках Украины. 

Тимошенко рассказал о вариантах обеспечения пострадавших в Днепре новым жильем. В частности, это выделение материальной помощи для приобретения квартиры или предоставления жилья.

"Сегодня рассматриваем вместе с областной и городской властью вариант о выделении при поддержке из государственного бюджета средств для приобретения квартир, готовых помещений", – сказал заместитель главы ОП. 

Сейчас для проживания людей, которые потеряли жилье, предоставлены места в общежитии. Волонтеры активно помогают с наймом жилья для пострадавших.  

Тимошенко также рассказал, что рядом с местом трагедии развернут "пункт несокрушимости". Там люди могут получить горячую еду, теплые вещи и необходимые консультации. С пострадавшими работают психологи. 

Семьям погибших и раненым также будет оказана материальная помощь от областных и городских властей. Решение о выделении средств должны принять местные советы на ближайших сессиях, сообщил Тимошенко.

Зеленский поручил максимально упростить и ускорить оказание помощи пострадавшим, чтобы люди не думали о юридических формальностях и бюрократических процедурах, а как можно скорее начали возвращаться к жизни после этой трагедии.

Предыстория:

  • 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. По последней информации, погибли 45 человек, из них 6 детей.
  • Удар был нанесен ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Британская разведка указывала на неточность таких ракет.
  • После ракетного удара по Днепру 14 января советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракета Х-22 была сбита украинскими силами ПВО, в результате чего она упала на жилой дом. Арестович был уволен на фоне очередного скандала.
  • СБУ опубликовала данные 6 россиян, причастных к ракетному удару 14 января: командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) Олег Тимошин, командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Алексей Иваненко, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Денис Григорьев, штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Динар Назыров, инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Евгений Поцелуев.

Темы: Днепрракетный ударОфис президентаОфис генпрокурора
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