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МИД: "Закон" РФ о выходе из украинского гражданства ничтожен

Елена РощинаЧетверг, 16 марта 2023, 14:38
МИД: Закон РФ о выходе из украинского гражданства ничтожен
Паспорт Украины, фото УП

Упрощая процедуру выхода из украинского гражданства на оккупированных территориях, Россия пытается легитимизировать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию их жителей.  

Источник: комментарий Министерства иностранных дел Украины, российское агентство "Интерфакс"

Детали: 14 марта Государственная дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому граждане Украины, которые получили на временно оккупированных территориях российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства после подачи соответствующего заявления в российские органы власти.

МИД Украины назвал этот "закон" ничтожным. 

Дословно: "Таким образом РФ пытается легитимизировать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию их жителей.  

Закон Госдумы России грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права. Он является ничтожным и не несет правовых последствий. 

Украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, будут сохранять гражданство Украины, несмотря на российское законодательство". 

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Детали: В МИД напомнили, что процедура выхода из украинского гражданства четко очерчена действующим законодательством Украины. 

Все владельцы украинских паспортов, которые не прошли предусмотренную украинским законодательством процедуру выхода из гражданства, остаются гражданами Украины и могут рассчитывать на защиту Украинского государства в рамках Конституции и законов Украины. 

Украинские дипломаты призвали международное сообщество решительно осудить очередное преступление России и усилить военную помощь Украине для скорейшего освобождения временно оккупированных территорий.

Этому предшествовало: 14 марта 2023 года депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект об ускоренной процедуре прекращения украинского гражданства.

Согласное ему имеющий украинский паспорт "гражданин России" сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства и с момента подачи этого заявления РФ будет считать, что украинского гражданства у него больше нет.  

После этого человек не сможет использовать паспорт гражданина Украины, за исключением случаев, когда это нужно для прекращения гражданства Украины, а также в иных случаях, предусмотренных президентом России. 

Если гражданин нарушит это обязательство и в МВД РФ составят заключение о нарушении – в России этот человек будет снова считаться гражданином Украины. 

Повторно подать заявление об отказе от украинского гражданства можно будет только через 10 лет после нарушения.

В пояснительной записке инициаторы закона утверждают, что с начала 2021 года по сентябрь 2022 года гражданство России получили 636 508 украинских граждан, а после "принятия в состав РФ" территорий 4 областей Украины число людей с двумя гражданствами возросло.

Темы: паспорт оккупацияРосcияМИД
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