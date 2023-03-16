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МЗС: "Закон" РФ про вихід із українського громадянства нікчемний

Олена РощінаЧетвер, 16 березня 2023, 13:38
МЗС: Закон РФ про вихід із українського громадянства нікчемний
Паспорт України, фото УП

Спрощуючи процедуру виходу з українського громадянства на окупованих територіях, Росія намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію їхніх мешканців.  

Джерело: коментар Міністерства закордонних справ України, російське агентство "Интерфакс"

Деталі: 14 березня Державна дума Російської Федерації ухвалила закон, відповідно до якого громадяни України, які отримали на тимчасово окупованих територіях російські паспорти, можуть вийти із українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади.

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МЗС України назвало цей "закон" нікчемним. 

Дослівно: "У такий спосіб РФ намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію їхніх мешканців.  

Закон Держдуми Росії грубо порушує законодавство України та норми міжнародного права. Він є нікчемним та не несе правових наслідків. 

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Українські громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, зберігатимуть громадянство України попри російське законодавство". 

Деталі: У МЗС нагадали, що процедура виходу з українського громадянства чітко окреслена чинним законодавством України. 

Всі власники українських паспортів, які не пройшли передбачену українським законодавством процедуру виходу з громадянства, залишаються громадянами України та можуть розраховувати на захист Української держави в рамках Конституції та законів України. 

Українські дипломати закликали міжнародну спільноту рішуче засудити черговий злочин Росії та посилити військову допомогу України для якнайшвидшого звільнення тимчасово окупованих територій.

Цьому передувало: 14 березня 2023 року депутати Держдуми РФ ухвалили в третьому читанні законопроєкт про прискорену процедуру припинення українського громадянства.

Відповідно до нього "громадянин Росії", який має український паспорт, зможе подати заяву на анулювання українського громадянства, і з моменту подачі цієї заяви в РФ вважатимуть, що українського громадянства в нього більше немає.  

Після цього людина не зможе використовувати паспорт громадянина України, за винятком випадків, коли це потрібно для припинення громадянства України, а також в інших випадках, передбачених президентом Росії. 

Якщо громадянин порушить це зобов'язання і в МВС РФ складуть висновок про порушення – в Росії ця людина буде знову вважатися громадянином України. 

Повторно подати заяву про відмову від українського громадянства можна буде лише через 10 років після порушення.

У пояснювальній записці ініціатори закону стверджують, що від початку 2021 року до вересня 2022 року громадянство Росії набули 636 508 українських громадян, а після "прийняття до складу РФ" територій 4 областей України кількість людей із двома громадянствами зросла.

Теми: паспортокупаціяРосіяМЗС
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