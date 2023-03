Комбата 46 бригады понижают в должности после интервью WP – он написал рапорт

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете "The Washington Post".

Источник: собеседники "Украинской правды" в 46 бригаде, шеф-редактор украинского бюро "The Washington Post" Изабель Хуршудян в Twitter

Детали: Как отметили собеседники УП, решение о понижении "Купола" в должности было принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским.

В ответ на такой шаг "Купол" написал рапорт на увольнение.

УП также обратилась за комментарием в пресс-службу ДШВ.

Командир "Купол" был одним из собеседников издания "The Washington Post", которое в результате разговоров написало, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия, якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.

Шеф-редактор украинского бюро "The Washington Post" Изабель Хуршудян написала в Twitter, что "Купол" понимал риск критики ситуации, но все равно дал интервью.

"Я общалась с Куполом. Столкнувшись с переводом на другую должность, он решил покинуть свой пост. Очень неудачное развитие событий для опытного командира, который выступал за позитивные изменения в Вооруженных силах Украины", – отметила она.

"И когда мы с Куполом сели за стол для интервью, то обсудили тот факт, что он, скорее всего, столкнется с определенными профессиональными репрессиями за свои комментарии. Он чувствовал, что это стоит риска", – добавила Хуршудян.

