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Комбата 46 бригады понижают в должности после интервью WP – он написал рапорт

Ольга Кириленко, Елена РощинаЧетверг, 16 марта 2023, 14:07
Комбата 46 бригады понижают в должности после интервью WP – он написал рапорт
Комбат "Купол", фото из его Facebook, опубликованное Александром Погребиским

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете "The Washington Post".

Источник: собеседники "Украинской правды" в 46 бригаде, шеф-редактор украинского бюро "The Washington Post" Изабель Хуршудян в Twitter

Детали: Как отметили собеседники УП, решение о понижении "Купола" в должности было принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским.

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В ответ на такой шаг "Купол" написал рапорт на увольнение.

УП также обратилась за комментарием в пресс-службу ДШВ.

Командир "Купол" был одним из собеседников издания "The Washington Post", которое в результате разговоров написало, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия, якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.

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Шеф-редактор украинского бюро "The Washington Post" Изабель Хуршудян написала в Twitter, что "Купол" понимал риск критики ситуации, но все равно дал интервью.

"Я общалась с Куполом. Столкнувшись с переводом на другую должность, он решил покинуть свой пост. Очень неудачное развитие событий для опытного командира, который выступал за позитивные изменения в Вооруженных силах Украины", – отметила она.

"И когда мы с Куполом сели за стол для интервью, то обсудили тот факт, что он, скорее всего, столкнется с определенными профессиональными репрессиями за свои комментарии. Он чувствовал, что это стоит риска", – добавила Хуршудян.

По данным "Украинской правды", это не первый случай перевода в 46 бригаде после коммуникации с прессой.

Сержанта ДШВ Александра Погребиского после интервью "Украинской правде" об обстановке в Соледаре, из которого в январе 2023 года выходила украинская армия, перевели из боевого подразделения в учебный центр ДШВ, на должность главного инструктора роты.

"Не любят правду военные руководители и не хотят решать системные проблемы", – отмечают собеседники УП.

УП, дополнено
Темы: Вооруженные силывойнаСМИ
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