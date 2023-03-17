Стала известна дата визита Си Цзиньпина в Россию

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию состоится 20-22 марта.

Источник: анонс на сайте администрации российского президента, CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая

Дословно Кремль: "20-22 марта по приглашению Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин".

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Детали: Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудят развитие отношений между Россией и Китаем, обменяются мнениями о сотрудничестве на международной арене и подпишут ряд важных двусторонних документов.

О том, что визит Си Цзиньпина в Россию состоится на следующей неделе, сообщает и CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Издание напоминает, что это будет первый визит Си Цзиньпина в Москву после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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