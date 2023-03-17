Стала известна дата визита Си Цзиньпина в Россию
Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию состоится 20-22 марта.
Источник: анонс на сайте администрации российского президента, CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая
Дословно Кремль: "20-22 марта по приглашению Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин".
Детали: Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудят развитие отношений между Россией и Китаем, обменяются мнениями о сотрудничестве на международной арене и подпишут ряд важных двусторонних документов.
О том, что визит Си Цзиньпина в Россию состоится на следующей неделе, сообщает и CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.
Издание напоминает, что это будет первый визит Си Цзиньпина в Москву после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Предыстория:
- В декабре 2022 года Путин заявил, что хотел бы встретиться с главой КНР Си Цзиньпином весной 2023 года в Москве.
- 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины, который в частности включает уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны" и прекращение военных действий.
- Позже стало известно, что Си Цзиньпин планирует посетить Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным уже в марте.
- Также сообщалось, что лидер Китая после встречи с Путиным в Москве планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.