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Три "Шахеда" ночью попали в нежилые помещения на Львовщине - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 18 марта 2023, 08:49
Три Шахеда ночью попали в нежилые помещения на Львовщине - ОВА
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью на 18 марта россияне попали тремя БПЛА в нежилые помещения в Яворивском районе Львовщины, еще три сбили силы ПВО, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Источник: Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Около 1 часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть.

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Три сбили наши Силы ПВО. Спасибо ВК "Запад". Вы спасли много жизней и много человеческого имущества.

Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко".

Детали: По словам Козицкого, еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворивском районе.

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Отмечается, что помещения повреждены, но пострадавших нет.

Что этому предшествовало:

  • В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе.
  • В городах Днепр и Новомосковск Днепропетровской области раздавались взрывы.
  • Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники типа "Шахед", которые атаковали Киев.

Темы: ЛьвовщинабеспилотникивойнаРосcия
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