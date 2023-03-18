Три "Шахеда" ночью попали в нежилые помещения на Львовщине - ОВА
Суббота, 18 марта 2023, 08:49
Ночью на 18 марта россияне попали тремя БПЛА в нежилые помещения в Яворивском районе Львовщины, еще три сбили силы ПВО, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
Источник: Козицкий в Telegram
Прямая речь Козицкого: "Около 1 часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть.
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Три сбили наши Силы ПВО. Спасибо ВК "Запад". Вы спасли много жизней и много человеческого имущества.
Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко".
Детали: По словам Козицкого, еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворивском районе.
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Отмечается, что помещения повреждены, но пострадавших нет.
Что этому предшествовало:
- В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе.
- В городах Днепр и Новомосковск Днепропетровской области раздавались взрывы.
- Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники типа "Шахед", которые атаковали Киев.