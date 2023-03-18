Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три "Шахеда" ночью попали в нежилые помещения на Львовщине - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 18 марта 2023, 09:49
Три Шахеда ночью попали в нежилые помещения на Львовщине - ОВА
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью на 18 марта россияне попали тремя БПЛА в нежилые помещения в Яворивском районе Львовщины, еще три сбили силы ПВО, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Источник: Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Около 1 часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть.

Три сбили наши Силы ПВО. Спасибо ВК "Запад". Вы спасли много жизней и много человеческого имущества.

Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко".

Детали: По словам Козицкого, еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворивском районе.

Отмечается, что помещения повреждены, но пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе.
  • В городах Днепр и Новомосковск Днепропетровской области раздавались взрывы.
  • Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники типа "Шахед", которые атаковали Киев.

Темы: ЛьвовщинабеспилотникивойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина

Президент Чехии прогнозирует уменьшение поддержки Украины Западом

Генсек НАТО не исключил, что страны-члены пришлют Украине западные истребители

видеоЗеленский неанонсировано приехал в Харьков: вручил награду "Город-герой"

Если Путин поедет в Европу, его должны задержать и выдать суду в Гааге – Блинкен

Варфоломей обвинил РПЦ в преступлениях войны в Украине

Все новости...
Львовщина
Суд вернул государству озеро, на котором экс-нардеп Кривецкий возвел "Эдем Резорт"
5 погибших на Львовщине: ОВА говорит, что ПВО сбила все российские ракеты
На Львовщине 5 погибших в результате ночной атаки россиян
Последние новости
01:52
Оккупанты подготовили 23 "военкомата" для мобилизации в Донецкой области – ЦНС
00:59
Путин не изменил тактику в отношении Украины после "высокой" риторики о мире на встрече с Си Цзиньпином – Белый дом
00:45
"Жена товарища хотела череп украинца": вдова Мангушева цинично рассказала, где они его взяли
00:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 4 громадам
23:43
ЕС и НАТО пора возглавить представителям Восточной Европы – премьер Эстонии
23:27
Белый дом дал совет РФ, которая волнуется из-за поражения своих танков в Украине обедненным ураном
23:19
Президент МОК заявил, что Олимпийский комитет "не арбитр в политических спорах"
22:50
Испания присоединилась к соглашению ЕС по закупке боеприпасов для Украины
22:42
видеоЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина
22:21
тестЧто вы знаете об УПА и мифах вокруг нее
Все новости...