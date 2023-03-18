Три "Шахеди" вночі влучили у нежитлові приміщення на Львівщині – ОВА

Вночі на 18 березня росіяни влучили трьома БПЛА у нежитлові приміщення в Яворівському районі Львівщини, ще три збили сили ППО, повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

Джерело: Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість.

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Три збили наші Сили ППО. Дякую ПК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна.

Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько".

Деталі: За словами Козицького, ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

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Зазначається, що приміщення пошкоджені, але постраждалих немає.

Що цьому передувало: