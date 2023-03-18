Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Три "Шахеди" вночі влучили у нежитлові приміщення на Львівщині – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 08:49
Три Шахеди вночі влучили у нежитлові приміщення на Львівщині – ОВА
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі на 18 березня росіяни влучили трьома БПЛА у нежитлові приміщення в Яворівському районі Львівщини, ще три збили сили ППО, повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

Джерело: Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість.

Реклама:

Три збили наші Сили ППО. Дякую ПК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна.

Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько".

Деталі: За словами Козицького, ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що приміщення пошкоджені, але постраждалих немає.

Що цьому передувало: 

  • У Києві та низці областей України у п'ятницю ввечері оголошували повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе.
  • У містах Дніпро і Новомосковськ Дніпропетровської області лунали вибухи.
  • Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники типу "Шахед", які атакували Київ.
  • Сили ППО знищили 11 із 16 безпілотників типу "Шахед", які ввечері 17 березня атакували Україну.

Теми: ЛьвівщинабезпілотникивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Львівщина
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках
На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових
Останні новини
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
Усі новини...
Реклама: