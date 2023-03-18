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Три "Шахеди" вночі влучили у нежитлові приміщення на Львівщині – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 09:49
Три Шахеди вночі влучили у нежитлові приміщення на Львівщині – ОВА
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі на 18 березня росіяни влучили трьома БПЛА у нежитлові приміщення в Яворівському районі Львівщини, ще три збили сили ППО, повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

Джерело: Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість.

Три збили наші Сили ППО. Дякую ПК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна.

Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько".

Деталі: За словами Козицького, ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

Зазначається, що приміщення пошкоджені, але постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • У Києві та низці областей України у п'ятницю ввечері оголошували повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе.
  • У містах Дніпро і Новомосковськ Дніпропетровської області лунали вибухи.
  • Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники типу "Шахед", які атакували Київ.
  • Сили ППО знищили 11 із 16 безпілотників типу "Шахед", які ввечері 17 березня атакували Україну.

Теми: ЛьвівщинабезпілотникивійнаРосія
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