Три "Шахеди" вночі влучили у нежитлові приміщення на Львівщині – ОВА
Субота, 18 березня 2023, 08:49
Вночі на 18 березня росіяни влучили трьома БПЛА у нежитлові приміщення в Яворівському районі Львівщини, ще три збили сили ППО, повідомив очільник ОВА Максим Козицький.
Джерело: Козицький у Telegram
Пряма мова Козицького: "Близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість.
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Три збили наші Сили ППО. Дякую ПК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна.
Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько".
Деталі: За словами Козицького, ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.
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Зазначається, що приміщення пошкоджені, але постраждалих немає.
Що цьому передувало:
- У Києві та низці областей України у п'ятницю ввечері оголошували повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе.
- У містах Дніпро і Новомосковськ Дніпропетровської області лунали вибухи.
- Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники типу "Шахед", які атакували Київ.
- Сили ППО знищили 11 із 16 безпілотників типу "Шахед", які ввечері 17 березня атакували Україну.