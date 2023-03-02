После взрывов в Мачулищах радиолокационник улетел в РФ на ремонт – СМИ

Российский радиолокационный самолет А-50, который был поврежден в результате атаки беспилотников, улетел из Беларуси в РФ, очевидно, для ремонта.

Источник: белорусский мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным портала, самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) пересёк границу Беларуси с РФ.

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По предварительной информации, борт направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод, который находится в российском Таганроге.

Именно ОАО "325 АРЗ" является предприятием, которое, в том числе занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50.

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