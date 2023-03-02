После взрывов в Мачулищах радиолокационник улетел в РФ на ремонт – СМИ

Российский радиолокационный самолет А-50, который был поврежден в результате атаки беспилотников, улетел из Беларуси в РФ, очевидно, для ремонта.

Источник: белорусский мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным портала, самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) пересёк границу Беларуси с РФ.

По предварительной информации, борт направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод, который находится в российском Таганроге.

Именно ОАО "325 АРЗ" является предприятием, которое, в том числе занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50.

Предыстория:

26 февраля стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.

Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.

Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.

Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.