Белорусы показали видео с дрона, который сел на российский самолет в Мачулищах

Белорусские партизаны, которые заявляли, что повредили российский самолет А-50 в Мачулищах 26 февраля, обнародовали видео с дрона, беспрепятственно севшего на радиолокационную станцию этого самолета, несмотря на заявления властей Беларуси об охране территории аэродрома.

Источник: Bypol

Детали: Они утверждают, что белорусские партизаны в течение двух недель с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине, вели авиаразведку на военном аэродроме "Мачулище".

Во время одной из успешных операций по разведке, как утверждают партизаны, дрон не только залетал на территорию охраняемого аэродрома, пролетал вблизи А-50, но даже садился на его радиолокационную станцию (тарелку).

Дословно: Не так давно диктатор (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что обладает лучшей ПВО и средствами против дронов. Поэтому, все военные объекты якобы находятся в полной безопасности.

Ну и как себя проявили хваленые средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых потрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств? Ответ очевиден – никак. А докладывали ли информацию об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет".

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