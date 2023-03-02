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Белорусы показали видео с дрона, который сел на российский самолет в Мачулищах

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 марта 2023, 15:26
Белорусы показали видео с дрона, который сел на российский самолет в Мачулищах
Фото: Скрин с видео

Белорусские партизаны, которые заявляли, что повредили российский самолет А-50 в Мачулищах 26 февраля, обнародовали видео с дрона, беспрепятственно севшего на радиолокационную станцию этого самолета, несмотря на заявления властей Беларуси об охране территории аэродрома.

Источник: Bypol 

Детали: Они утверждают, что белорусские партизаны в течение двух недель с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине, вели авиаразведку на военном аэродроме "Мачулище". 

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Во время одной из успешных операций по разведке, как утверждают партизаны, дрон не только залетал на территорию охраняемого аэродрома, пролетал вблизи А-50, но даже садился на его радиолокационную станцию (тарелку).

Дословно: Не так давно диктатор (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что обладает лучшей ПВО и средствами против дронов. Поэтому, все военные объекты якобы находятся в полной безопасности. 

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Ну и как себя проявили хваленые средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых потрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств? Ответ очевиден – никак. А докладывали ли информацию об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет".

Предыстория:

  • 26 февраля днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
  • Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.
  • Минобороны Беларуси 1 марта опубликовало видео с якобы неповрежденным самолетом А-50 в Мачулищах, который ездит по взлетно-посадочной полосе в темное время суток.
  • 1 марта А-50 улетел из Беларуси в РФ для ремонта.

Темы: Беларусьавиа
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