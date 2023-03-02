Белорусы показали видео с дрона, который сел на российский самолет в Мачулищах
Белорусские партизаны, которые заявляли, что повредили российский самолет А-50 в Мачулищах 26 февраля, обнародовали видео с дрона, беспрепятственно севшего на радиолокационную станцию этого самолета, несмотря на заявления властей Беларуси об охране территории аэродрома.
Источник: Bypol
Детали: Они утверждают, что белорусские партизаны в течение двух недель с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине, вели авиаразведку на военном аэродроме "Мачулище".
Во время одной из успешных операций по разведке, как утверждают партизаны, дрон не только залетал на территорию охраняемого аэродрома, пролетал вблизи А-50, но даже садился на его радиолокационную станцию (тарелку).
Дословно: Не так давно диктатор (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что обладает лучшей ПВО и средствами против дронов. Поэтому, все военные объекты якобы находятся в полной безопасности.
Ну и как себя проявили хваленые средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых потрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств? Ответ очевиден – никак. А докладывали ли информацию об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет".
Предыстория:
- 26 февраля днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
- Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны.
- Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
- Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.
- Минобороны Беларуси 1 марта опубликовало видео с якобы неповрежденным самолетом А-50 в Мачулищах, который ездит по взлетно-посадочной полосе в темное время суток.
- 1 марта А-50 улетел из Беларуси в РФ для ремонта.