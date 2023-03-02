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Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50 – представитель разведки

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 19:51
САМОЛЕТ А-50. ФОТО ИЗ TELEGRAM "БЕЛАРУСКІ ГАЮН"

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых вероятно повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.

Источник: Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Там есть разные модификации. Всего около 10-ти различных модификации подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить.

Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодня, деградировавшая промышленность Российской Федерации не способна".

Детали: Представитель разведки считает, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Кроме того, сотрудничество с Путинской Россией становится токсичным, нежелательным и опасным.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В воскресенье днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
  • Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.

Темы: РосcияавиаБеларусьразведка
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