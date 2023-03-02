Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50 – представитель разведки

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых вероятно повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.

Источник: Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Там есть разные модификации. Всего около 10-ти различных модификации подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить.

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Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодня, деградировавшая промышленность Российской Федерации не способна".

Детали: Представитель разведки считает, что зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Кроме того, сотрудничество с Путинской Россией становится токсичным, нежелательным и опасным.

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