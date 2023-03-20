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Подписан приказ о сокращении комендантского часа в Киеве

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 14:08
Подписан приказ о сокращении комендантского часа в Киеве
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года.

Источник: пресс-служба КГВА

Детали: Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно.

Прямая речь: "Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим, последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице.

Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация с безопасностью".

Детали: При этом в КГВА напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить у него наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

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В случае необходимости может быть проведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Выходить на улицу разрешено только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

Напомним: В ночь на 26 марта Украина перейдет на летнее время - стрелку часов переведут на один час вперед.

Предыстория:

Темы: комендантский часКиев
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