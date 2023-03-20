Ожидаем, что Пекин использует влияние на Москву, чтобы остановить войну – МИД о визите Си Цзиньпина в РФ

В Министерстве иностранных дел заявили, что следят за визитом главы Китая Си Цзиньпина в Российскую Федерацию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить оккупантов прекратить агрессивную войну против Украины.

Источник: представитель МИД Украины Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Украина внимательно следит за визитом Председателя КНР в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины.

Как отметил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой на прошлой неделе, восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.

Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу".

Что предшествовало: 20 марта Си Цзиньпин прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

20 - 22 марта Си Цзиньпин посещает Россию с государственным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок.

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Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что глава КНР после визита в Москву может позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним:

24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.

Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что для реализации так сварившегося "мирного плана" Китая относительно войны в Украине, Россия должна либо капитулировать, либо вывести свои войска с территории страны.

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