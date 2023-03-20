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Ожидаем, что Пекин использует влияние на Москву, чтобы остановить войну – МИД о визите Си Цзиньпина в РФ

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 13:53
Ожидаем, что Пекин использует влияние на Москву, чтобы остановить войну – МИД о визите Си Цзиньпина в РФ
Си Цзиньпин в РФ 20 марта 20223 года, фото: РИА Новости

В Министерстве иностранных дел заявили, что следят за визитом главы Китая Си Цзиньпина в Российскую Федерацию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить оккупантов прекратить агрессивную войну против Украины.

Источник: представитель МИД Украины Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Украина внимательно следит за визитом Председателя КНР в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины.

Как отметил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой на прошлой неделе, восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.

Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу".

Что предшествовало: 20 марта Си Цзиньпин прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

20 - 22 марта Си Цзиньпин посещает Россию с государственным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок.

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Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что глава КНР после визита в Москву может позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним:

  • 24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
  • Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
  • Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что для реализации так сварившегося "мирного плана" Китая относительно войны в Украине, Россия должна либо капитулировать, либо вывести свои войска с территории страны.

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Темы: КитайУкраинавойнаРосcия
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