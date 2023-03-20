Зеленский: Имеем несколько важных оборонных решений
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров европейских стран за согласованный план по поставкам боеприпасов для артиллерии стоимостью на 2 миллиарда евро, а власти США – за оборонный пакет на 350 миллионов долларов.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 20 марта
Прямая речь: "Есть сегодня несколько важных решений, прежде всего – оборонных.
Наши европейские партнеры согласовали совместный план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения – 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов.
Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом. Спасибо всем нашим партнерам в Европе! Всем, кто действительно заинтересован, чтобы Европа была сильной и свободной.
Объявлено сегодня и о новом оборонном пакете от Соединенных Штатов. Объем – 350 миллионов долларов. Это ракеты для "Хаймарс", артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу и всем американцам!".
Детали: Зеленский также подытожил, что в этот день провел три международных разговора: с канцлером Австрии, премьер-министром Ирландии и премьером Нидерландов.
Предыстория:
- 20 марта 2023 года высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил достижение договоренности о плане предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов.
- В проекте по совместной закупке боеприпасов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов пока будут участвовать 18 стран, другие выразили готовность присоединиться позже.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 марта объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.