Зеленский: Имеем несколько важных оборонных решений

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров европейских стран за согласованный план по поставкам боеприпасов для артиллерии стоимостью на 2 миллиарда евро, а власти США – за оборонный пакет на 350 миллионов долларов.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 20 марта

Прямая речь: "Есть сегодня несколько важных решений, прежде всего – оборонных.

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Наши европейские партнеры согласовали совместный план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения – 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов.

Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом. Спасибо всем нашим партнерам в Европе! Всем, кто действительно заинтересован, чтобы Европа была сильной и свободной.

Объявлено сегодня и о новом оборонном пакете от Соединенных Штатов. Объем – 350 миллионов долларов. Это ракеты для "Хаймарс", артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу и всем американцам!".

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Детали: Зеленский также подытожил, что в этот день провел три международных разговора: с канцлером Австрии, премьер-министром Ирландии и премьером Нидерландов.

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