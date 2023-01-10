Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборационистов и госизменников Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Источник: обращение президента, информированный собеседник "Украинской правды"

Прямая речь Зеленского: "На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича.

Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими".

Детали: Также, по словам источника УП, у них планируют забрать мандаты народных депутатов.

Козак - нардеп "ОПЗЖ", который сбежал в Россию еще до начала войны, потому что в отношении него в Украине возбудили уголовное дело из-за госизмены. Он причастен к схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Медведчук также представитель "ОПЗЖ", который после начала полномасштабного вторжения и поражения россиян на Киевщине пытался покинуть страну, но его задержали украинские правоохранители.

ВИДЕО ДНЯ

В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Госизменника и кума российского диктатора Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. Примечательно, что при каденции Петра Порошенко, Медведчук и сам занимался вопросом обмена с оккупантами.

После обмена предателя замечали в оккупированном Крыму вместе с женой, которая накануне вторжения сбежала в Россию.

Экс-нардеп Деркач, по данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу захватить страну. Сейчас он находится в розыске.

В США считают, что Деркач более 10 лет был активным российским агентом и еще в 2020 году ввели против него санкции.

Кузьмин - нардеп "ОПЗЖ", которому также сообщили подозрение в госизмене из-за публикации в СМИ пропагандистских материалов. Ранее его подозревали в отмывании незаконно добытого имущества.

В Раду-2019 года "депутат" пробился после судебного процесса. Сейчас Кузьмина разыскивает ГБР.

Напомним: