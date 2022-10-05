Нардепу Кузьмину объявили подозрение в госизмене
По материалам Государственного бюро расследования и.о. генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину.
Источник: ГБР
Детали: В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.
В частности, начиная с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.
Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства, отмечают бюро.
Указано, что в настоящее время устанавливается местонахождение Кузьмина, в частности проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.
Предыстория:
- Кузьмина подозревали в отмывании незаконно добытого имущества. Производство в отношении Кузьмина было открыто в июле 2014 года, но было закрыто 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны".
- 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы.
- Служба безопасности по запросу спикера Андрея Парубия проверила, находился ли Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах. Свои выводы СБУ предоставила ЦИК. 5 июля Комиссия отменила регистрацию.
- 12 июля Шестой апелляционный админсуд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты.
- Кузьмин принимал участие в выборах по списку ОПЗЖ и прошел в Верховную Раду.