Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Нардепу Кузьмину объявили подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоСреда, 5 октября 2022, 15:02
Ренат Кузьмин. фото с сайта ВР

По материалам Государственного бюро расследования и.о. генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину.

Источник: ГБР

Детали: В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, начиная с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства, отмечают бюро.

Указано, что в настоящее время устанавливается местонахождение Кузьмина, в частности проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Кузьмина подозревали в отмывании незаконно добытого имущества. Производство в отношении Кузьмина было открыто в июле 2014 года, но было закрыто 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны".
  • 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы.
  • Служба безопасности по запросу спикера Андрея Парубия проверила, находился ли Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах. Свои выводы СБУ предоставила ЦИК. 5 июля Комиссия отменила регистрацию.
  • 12 июля Шестой апелляционный админсуд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты.
  • Кузьмин принимал участие в выборах по списку ОПЗЖ и прошел в Верховную Раду.

Темы: КузьмингосизменаГБР
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

Все новости...
Кузьмин
Арахамия просит убрать Кузьмина с ВСК по сотрудничеству с Россией
НАБУ не нашло доказательств хищений Порошенко – и закрыло дело от ОПЗЖ
Нардепы просят взяться за Кузьмина, который заявил о "госперевороте" на Майдане
Последние новости
06:53
фото, обновлено от 06:53Запорожье: РФ ударила ракетами по многоэтажкам, люди под завалами
06:14
ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика
04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
Все новости...