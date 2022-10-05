Нардепу Кузьмину объявили подозрение в госизмене

По материалам Государственного бюро расследования и.о. генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину.

Источник: ГБР

Детали: В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, начиная с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства, отмечают бюро.

Указано, что в настоящее время устанавливается местонахождение Кузьмина, в частности проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

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