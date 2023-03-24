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Россия ночью атаковала различными средствами, по Сумщине выпустили авиационные бомбы

Валентина РоманенкоПятница, 24 марта 2023, 08:54
Россия ночью атаковала различными средствами, по Сумщине выпустили авиационные бомбы
Юрий Игнат. фото "АрміяUnform"

Во время атаки в ночь на 24 марта против Украины Россия применила управляемые авиационные бомбы, противорадиолокационную ракету Х-31 и дроны-камикадзе иранского происхождения.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Началось все с вечера, когда противник атаковал Одесскую область, были уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35 (это российские новейшие истребители) атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами.

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Сейчас это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые планирующие авиационные бомбы могут лететь далеко, а самолеты (которые их выпускают) не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны.

Таким образом более десяти этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, их объявят военные администрации".

Детали: Кроме этого, по словам полковника, во время ночной атаки враг применил противорадиолокационную ракету Х-31.

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К сожалению, были и "Шахеды", которые атаковали север страны и Кривой Рог. Есть попадания в определенные объекты. Пока что, по предварительной информации местных властей, без жертв, добавил Игнат.

Темы: ракетный ударРосcиявойнаПВО
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