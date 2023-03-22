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ЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина

Алена МазуренкоСреда, 22 марта 2023, 21:42
ЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина
ПУТИН И президент ЮАР Сирил Рамафоса, ФОТО ПРЕССЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что правительству страны придется обсудить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и проконсультироваться с российской стороной.

Источник: SAfm news

Детали: В частности, министр заявила, что правительству ЮАР нужно обсудить выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России.

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Редактор SABC News Софи Мокуна опубликовала в Twitter фрагмент заявления Пандор.

По словам чиновницы, властям ЮАР также придется вести консультации с российской стороной.

Прямая речь Пандор: "Мы изучим положения нашего законодательства, вероятно, проведем дискуссии в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России, чтобы определить, как действовать дальше".

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В августе 2023 года Путин планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР.

19 марта спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что правительство страны "осознает свои юридические обязательства, но до саммита продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами".

Предыстория: 

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
  • В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".

Темы: ПутинАфрикасудГаагский трибунал
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