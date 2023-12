ЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина

Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что правительству страны придется обсудить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и проконсультироваться с российской стороной.

Источник: SAfm news

Детали: В частности, министр заявила, что правительству ЮАР нужно обсудить выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России.

Редактор SABC News Софи Мокуна опубликовала в Twitter фрагмент заявления Пандор.

По словам чиновницы, властям ЮАР также придется вести консультации с российской стороной.

Прямая речь Пандор: "Мы изучим положения нашего законодательства, вероятно, проведем дискуссии в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России, чтобы определить, как действовать дальше".

В августе 2023 года Путин планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР.

19 марта спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что правительство страны "осознает свои юридические обязательства, но до саммита продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами".

Breaking News :Minister of International Relations Dr Naledi Pandor on the @IntlCrimCourt arrest warrant for President Vladimir Putin. #sabcnews