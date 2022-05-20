Операцию эвакуации защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.
Источник: отрывок интервью Зеленского в эфире всеукраинского телемарафона, которое выйдет 21 мая
Прямая речь Зеленского: "На сегодняшний день вывезены все гражданские люди – те, которые были заблокированы на заводе (Азовсталь – УП). Эвакуация всех других гражданских людей, которые были возле завода или в других частях Мариуполя — она начата давно уже.
Гражданских – вывезено. Медики – вывезены. Вывезены тяжелораненые, вывезены раненые.
На этот момент, как мы с вами говорим, я знаю, что происходит тоже (в Мариуполе – ред.). Вывезены также, что в ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех.
Структура сложная. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала Францией из-за отношений лидеров (этих стран – ред.) с Российской Федерацией. Когда мы видели, что военным путём разблокировать невозможно.
Наши военные получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь".
Детали: Зеленский утверждает, что он настойчиво просил в разговоре с каждым лидером стран-партнеров о предоставлении вооружения для разблокирования Мариуполя военным путем.
По словам президента, часть военнослужащих ВСУ были готовы, в случае предоставления тяжелого вооружения от стран-партнеров, идти на военную деблокаду Мариуполя, несмотря на риски.
Предыстория:
- В этом же интервью Зеленский рассказал, что при блокировании россиянами защитников Мариуполя на заводе "Азовсталь" украинское командование отправляло вертолеты с провиантом, боеприпасами и медикаментами, но 90% летчиков вертолётов погибли при выполнении этих задач.
- Днем 20 мая командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что они проинформированы о ходе операции по эвакуации. Сейчас командиры находятся на "Азовстали" и занимаются процессом эвакуации тел павших героев, чтобы их близкие могли похоронить их с почестями. 19 мая с подобным видеообращением выступил заместитель командира капитан Святослав Паламарь.
- 19 мая агентство Associated Press обнародовало запись, на которой с территории "Азовстали" выходят украинские военнослужащие.
- Представители Международного комитета Красного Креста заявляли, что они регистрируют всех украинских военных, эвакуированных из "Азовстали".
- Российское министерство обороны заявляло, что из "Азовстали" вышло 959 украинских военнослужащих. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не реагировать на российские заявления по поводу процесса эвакуации защитников Мариуполя, потому что они рассчитаны на внутреннего потребителя и на дезинформацию.