Операцию эвакуации защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что операцию по безопасному выходу защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров, но пока детали не разглашаются.

Источник: отрывок интервью Зеленского в эфире всеукраинского телемарафона, которое выйдет 21 мая

Прямая речь Зеленского: "На сегодняшний день вывезены все гражданские люди – те, которые были заблокированы на заводе (Азовсталь – УП). Эвакуация всех других гражданских людей, которые были возле завода или в других частях Мариуполя — она начата давно уже.

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Гражданских – вывезено. Медики – вывезены. Вывезены тяжелораненые, вывезены раненые.

На этот момент, как мы с вами говорим, я знаю, что происходит тоже (в Мариуполе – ред.). Вывезены также, что в ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех.

Структура сложная. Договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала Францией из-за отношений лидеров (этих стран – ред.) с Российской Федерацией. Когда мы видели, что военным путём разблокировать невозможно.

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Наши военные получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь".

Детали: Зеленский утверждает, что он настойчиво просил в разговоре с каждым лидером стран-партнеров о предоставлении вооружения для разблокирования Мариуполя военным путем.

По словам президента, часть военнослужащих ВСУ были готовы, в случае предоставления тяжелого вооружения от стран-партнеров, идти на военную деблокаду Мариуполя, несмотря на риски.

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