В Тульской области произошел взрыв: говорят, может быть безпилотник
Утром 2 марта российские СМИ сообщили, что в Тульской области РФ слышали взрыв, позже они показали фото воронки и заявляли, что причиной может быть беспилотник.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на правительство региона
Детали: Отмечается, что событие произошло в поселке Березовский в Киреевском районе около 8 утра.
Позже комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта обнаружили воронку от взрыва диаметром 1,5 метра. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Сообщалось, что территорию вокруг воронки оцепили, на месте работают саперы.
В пресс-службе губернатора заявили, что в области предположительно мог упасть якобы "украинский беспилотник".
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ.
Что было раньше: Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ сообщил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль. Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публиковали очень противоречащие данные.
При этом в Тelegram-канале "Русский Добровольческий корпус" появилось видео, что в Брянскую область зашли российские солдаты, которые хотят показать россиянам, что они "не рабы".
Предыстория:
- Днем 28 февраля сообщалось, что Московской области в районе Коломны неподалеку от объекта, принадлежащего "Газпрому", упал беспилотник. Позже росСМИ писали, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ внутри упавшего в Подмосковье 28 февраля беспилотника нашли взрывчатку.
- В тот же день в Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат.
- Кроме того, ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников.
- Днем 28 февраля в российском Санкт-Петербурге закрывали 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково не принимал самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект". Позже российское Минобороны сообщило, что в Санкт-Петербурге закрывали воздушное пространство, потому что проводили "тренировки по ПВО".
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на обвинения россиян в том, что Украина атаковала беспилотниками регионы РФ, заявил, что ВСУ не наносят удары по территории России.
- Минобороны России сообщало, что в ночь на 1 марта Крым якобы атаковали 10 украинских беспилотников, но якобы все они были уничтожены.