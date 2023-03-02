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В Тульской области произошел взрыв: говорят, может быть безпилотник

Ирина БалачукЧетверг, 2 марта 2023, 15:06
Киреевский район Тульской области РФ. Скриншот с google.maps

Утром 2 марта российские СМИ сообщили, что в Тульской области РФ слышали взрыв, позже они показали фото воронки и заявляли, что причиной может быть беспилотник.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на правительство региона

Детали: Отмечается, что событие произошло в поселке Березовский в Киреевском районе около 8 утра.

Позже комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта обнаружили воронку от взрыва диаметром 1,5 метра. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. 

 
Фото "РИА Новости"

Сообщалось, что территорию вокруг воронки оцепили, на месте работают саперы.

В пресс-службе губернатора заявили, что в области предположительно мог упасть якобы "украинский беспилотник".  

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе после инцидентов в приграничных районах РФ.

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Что было раньше: Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ сообщил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль. Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публиковали очень противоречащие данные.

При этом в Тelegram-канале "Русский Добровольческий корпус" появилось видео, что в Брянскую область зашли российские солдаты, которые хотят показать россиянам, что они "не рабы".

Предыстория:

Темы: беспилотникиРосcиявойна
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