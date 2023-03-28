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Зеленский: Россияне разрушили и повредили около 500 церквей в Украине

Станислав ПогориловВторник, 28 марта 2023, 12:05
Зеленский: Россияне разрушили и повредили около 500 церквей в Украине
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время военной агрессии россияне разрушили около 500 церквей и религиозных сооружений разных конфессий.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Сотни религиозных сооружений были разрушены, повреждены или ограблены в результате российского вторжения в Украину. Пострадали все религии и конфессии, в частности церкви, мечети, синагоги, учебные и административные здания религиозных общин Украины".

Детали: По словам президента, для России все это лишь мишени. "Но ракеты и артиллерия государства-террориста не сломали нашей человечности и веры. Украина победит, жизнь победит!" - подчеркнул Зеленский.

Темы: ЗеленскийрелигиявойнаРосcия
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