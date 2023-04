Зеленский: Россияне разрушили и повредили около 500 церквей в Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время военной агрессии россияне разрушили около 500 церквей и религиозных сооружений разных конфессий.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Сотни религиозных сооружений были разрушены, повреждены или ограблены в результате российского вторжения в Украину. Пострадали все религии и конфессии, в частности церкви, мечети, синагоги, учебные и административные здания религиозных общин Украины".

Russian terror destroyed hundreds of churches and prayer houses in Ukraine. For 🇷🇺 everything is just a target. But the rockets and artillery of the terrorist state did not break our humanity and faith. 🇺🇦 will win, life will win! pic.twitter.com/6YCxVwHMdp