Зеленський: Росіяни зруйнували і пошкодили близько 500 церков в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час військової агресії росіяни зруйнували близько 500 церков та релігійних споруд різних конфесій.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Сотні релігійних споруд були зруйновані, пошкоджені або пограбовані внаслідок російського вторгнення в Україну. Постраждали всі релігії та конфесії, зокрема церкви, мечеті, синагоги, навчальні й адміністративні будівлі релігійних громад України".

Russian terror destroyed hundreds of churches and prayer houses in Ukraine. For 🇷🇺 everything is just a target. But the rockets and artillery of the terrorist state did not break our humanity and faith. 🇺🇦 will win, life will win! pic.twitter.com/6YCxVwHMdp