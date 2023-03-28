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Зеленський: Росіяни зруйнували і пошкодили близько 500 церков в Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 березня 2023, 12:05
Зеленський: Росіяни зруйнували і пошкодили близько 500 церков в Україні
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час військової агресії росіяни зруйнували близько 500 церков та релігійних споруд різних конфесій.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Сотні релігійних споруд були зруйновані, пошкоджені або пограбовані внаслідок російського вторгнення в Україну. Постраждали всі релігії та конфесії, зокрема церкви, мечеті, синагоги, навчальні й адміністративні будівлі релігійних громад України".

Деталі: За словами президента, для Росії все це лише мішені. "Але ракети й артилерія держави-терориста не зламали нашої людяності та віри. Україна переможе, життя переможе!" – підкреслив Зеленський.

Теми: ЗеленськийрелігіявійнаРосія
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